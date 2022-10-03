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Yozgat'ta köy çocukları bilim merkeziyle uzayı keşfediyor

03.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel: - "Bilim merkezimiz, 1,5 ayda yaklaşık 6 bin vatandaşımıza hizmet verdi" - Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır: - "Yozgat'ta ilk defa hayata geçen bilim merkeziyle en ücra köylerimizdeki öğrencilerimiz dahi bilimsel çalışmalar yaparak, tecrübeler kazanabilecek"

ÖMER ERTUĞRUL- Bilime ilgi ve merakı artırmak amacıyla Yozgat'ta kurulan Çekerek Bilim Merkezi'nde, öğrenciler uzayı tanıyor.

Çekerek ilçesindeki bilim merkezi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları, bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı hedefliyor, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 16 Temmuz'da hizmete açılan merkezi, bugüne kadar çoğunluğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.

Merkezde teknolojik cihazlara ulaşan öğrenciler, yaptıkları deneylerle bilgilerini pekiştiriyor.

İlçeye bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilerin de geldiği bilim merkezindeki teleskoplar ilgi odağı oluyor. Öğrenciler, dünyaya en yakın olduğu dönemde Jüpiter ve Satürn'ü teleskopla keşfediyor.

Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, AA muhabirine, merkezin açıldığı günden beri yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık bine yakın kişinin Jüpiter ve Satürn'ü teleskopla izlediğini belirten Güzel, "Bilim merkezimiz, 1,5 ayda yaklaşık 6 bin vatandaşımıza hizmet verdi. Bilim merkezi ile millet bahçesinin yapılmasında büyük destekleri olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

-"En ücra köylerimizdeki öğrencilerimiz dahi bilimsel çalışmalar yapacak"

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, merkezde çocukların çok güzel proje yapacaklarını kaydederek, "Yozgat'ta ilk defa hayata geçen bilim merkeziyle en ücra köylerimizdeki öğrencilerimiz dahi bilimsel çalışmalar yaparak, tecrübeler kazanabilecek. Çocuklarımız, memleketimize güzel bilimsel katkılar sunacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Çekerek Bilim Merkezi Müdürü Tekin Güler ise merkezin birçok TÜBİTAK projesine ev sahipliği yaptığını, TEKNOFEST'e katıldıklarını dile getirerek, "Ders içeriğinde bulunan soyut konular burada somutlaştırılarak işlendi. Özellikle bugünkü kavramlar arasında Satürn ve uzay kavramı işlendi. Çocuklar Satürn'ün kenarındaki o küçük çemberi görerek, detaylı inceleyerek somut fikirler edinmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Velilerden Pınar Dumlupınar Kaya, çocukların faydalı bilgiler edindiğini, ilk defa teleskop görüp, gökyüzünü incelediklerini söyledi.

Öğrencilerden Azra Akan, ilk defa teleskopla baktığını ve gezegenleri incelediğini belirtti.

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