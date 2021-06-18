YTB Başkanı Eren, Avrupa'daki Türklerin bu yıl Türkiye'ye yoğun olarak gelmelerini beklediklerini söyledi:

EDİRNE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda gelişlerine ilişkin, "Biz bu sene yoğun bir geliş bekliyoruz." dedi. Eren, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin Türkiye'ye girişlerinde alınan önlemler ve yapılan işlemler hakkında bilgi aldı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile gurbetçilerin gelişleri ve alınacak önlemler hakkında görüşen Eren, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Yurt dışında büyük bir Türk varlığı olduğunu ve her yıl Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini geçirmek için baba ocağına geldiklerini anımsatan Eren, YTB olarak sıla yolunda hep onların yanlarında olmaya çalıştıklarını vurguladı. Avrupa'da yaşayan Türklerin sınır kapılarından giriş yaptıkları andan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için de çalıştıklarını anlatan Eren, şunları kaydetti:

"Salgından dolayı geçen seneden beri PCR testi, aşı süreci ve çalışmaların nasıl gittiğini, vatandaşlarımızın bu hususta nasıl bilgilendirildiğini ve bizim neler yapabileceğimizi yerinde tespit etmek için geldik. İnşallah bu sene de bu hizmetleri devam ettireceğiz. Bizim vatandaşlardan ricamız PCR testlerini, aşı olduysalar aşı kartlarını, Kovid-19 geçirdiyseler bununla ilgili belgelerini yanlarında taşımalarıdır. Gelmeden önce sağlıkla alakalı, ruhsat ve mülkiyet vekaletle alakalı ruhsatlarını, pasaportlarını ve araç sigortalarına ilişkin belgelerini yanlarında bulundurmalarını istiyoruz." Sırbistan'dan geçerken belli bir miktarın üzerindeki paranın ibra edilmesi gerektiği uyarısında bulunan ve bu konunun önemli olduğunun altını çizen Eren, Sırbistan Sınır Kapısı'nda YTB personelinin sıla yolundaki vatandaşlara yardım ettiklerini bildirdi. - "Bu sene yoğun bir geliş bekliyoruz" Eren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gelişinin artarak devam ettiğini belirterek, gençler ve çocuklar için hazırladıkları hediye ve kitapları ülkeye giren vatandaşlara hediye ettiklerini dile getirdi.