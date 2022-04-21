YTB Başkanı Eren, Edirne'de Batı Trakyalı öğrencilerle iftarda buluştu:

EDİRNE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Şu an Balkanlar'dan büyük bir göç dalgası var. Bizler Balkanları boş bırakmayacağız. Oradaki nüfusumuzu azaltmayacağız. Sizler Balkanlar'ın geleceğisiniz." dedi.

Eren, Batı Trakya Öğrenci Birliği tarafından Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen iftar programında, kentte öğrenim gören Batı Trakyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Eren, YTB'nin Balkanlar'daki soydaşlar başta olmak üzere yurt dışında yaşayan akraba topluluklara gerekli desteği vermeye çalıştığını ifade etti.

Batı Trakya'da zor şartlar altında yaşandığını belirten Eren, "Bizi biz yapan dilimiz, dinimiz, inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öz benliğimiz. Bunun da merkezinde dinimiz var, ikincisi de dilimiz var. Dil kültürün taşıyıcısı. Dilimizi çok iyi anlayacağız, konuşacağız ve çok iyi ifade edeceğiz." diye konuştu.

Eren, Batı Trakya'da yaşayan soydaşların birtakım haklarını hala elde edemediğini dile getirdi.

Batı Trakya ruhunun diri tutulması gerektiğini ve oradan gelen öğrencilere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Batı Trakya ruhunu diri tutacaksınız. Türkiye'de okuyorsunuz, her birinizin omzunda büyük bir sorumluluk var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarıyla sizlerin yanında. İyi imkanlara sahipsiniz. Bunları değerlendirecek iyi bir motivasyonla çalışın. Eminim ki sizler üniversitenizi, liselerinizi bitireceksiniz. Ama Batı Trakya'ya döneceğiz. Memleketimizi boş bırakmayacağız. Şu an Balkanlar'dan büyük bir göç dalgası var. Bizler Balkanları boş bırakmayacağız. Oradaki nüfusumuzu azaltmayacağız. Sizler Balkanlar'ın geleceğisiniz. Sizlerin yaptığı çalışmalar iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacak."

- "Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de, AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programının ardından buraya geldi.

Öğrencilere hitap eden Kandemir, Edirne'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kandemir, "Salona girdiğimiz andan itibaren pırıl pırıl, tertemiz, muhteşem yüreklerinizi, gözlerinizi görünce kendimizi bir başka yerde hissettik. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu coğrafyayı ne kadar sevdiğini, aşık olduğunu zaten anlatmamıza bile gerek yok. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. " diye konuştu.

Batı Trakya Öğrenci Birliği Başkanı Ceyda Efendi de dernek olarak birlik ve beraberlik için çok sayıda faaliyet yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İftar programına, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve öğrenciler katıldı.

