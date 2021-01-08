Yukatel Denizlispor, Diabate için harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın isteği üzerine transfer çalışmalarına başladı.

Yeşil-siyahlılar; gözlemci ekibinin teknik heyete sunduğu 20 kişilik listede bulunan ve Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı Fousseni Diabate'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Trabzonspor ile görüşme halinde olan Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki Malili kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Trabzonspor’un Leicester City’den transfer ettiği Diabate, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor maçından sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

Fousseni Diabate, 2019-2020 sezonunda Demir Grup Sivasspor forması giymişti.

