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Yukatel Denizlispor Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor bir transfere daha imza attı. Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı.

Yukatel Denizlispor Radoslaw Murawski'yi kadrosuna kattı

Geçen sezon İtalya'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen Murawski ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yapıldı. Radoslaw Murawski, imza töreni sonrası Atatürk Stadı'nı ve Haluk Ulusoy Tesisleri'ni gezdi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadrolarını Murawski ile güçlendirdiklerini belirterek, ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor Radoslaw Murawski

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