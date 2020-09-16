Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçına odaklandı

Süper Lig 2020-2021 sezonuna 5-1’lik Göztepe mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ligin ikinci haftasında içeride oynayacakları Trabzonspor müsabakası hakkında konuştu.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulunan Prosinecki, önlerinde zor bir maç olduğunu belirterek, "Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"ZOR BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Ligin ilk haftasında alınan 5-1’lik Göztepe mağlubiyeti hakkında konuşan Prosinecki, "İstediğimiz gibi değildik. Yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtamadık ve bizim için zor bir mağlubiyet oldu. Maçtan 1 gün sonra yeniden çalışmalara başladık. Daha kompakt olmak için neler yapmamız gerektiğinin farkında olarak Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU DURUMDAN KURTULACAĞIZ"

Takımın kalitesinin çok yüksek olduğunu belirten Prosinecki, "Sezon öncesinde fazla hazırlık maçı yapamadık. Aldığımız mağlubiyette kuşkusuz bunun da etkisi oldu. Bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacağız ve kolay bir maç olmayacak. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Gereken her şeyi yaparak bu durumdan tabii ki de kurtulacağız" dedi.