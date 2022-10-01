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Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından

01.10.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: -"3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, çok üzgün olduklarını ve hakem hataları yüzünden karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti." dedi.

Hakemin adaletsiz bir maç yönettiğini belirten Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.

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Berna Gözbaşı Kayserispor Trabzonspor futbol

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