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"Yüksek irtifa merkezi Kayseri için önemli bir kazanım olacak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Erciyes’i çok yönlü olarak 12 ay boyunca değerlendirmek ve sporun merkezi konuma getirmek için çalışmaların sürdüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için çok önemli ve stratejik bir yatırım olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte inceledi. İncelemeler sırasında Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi’nin Kayseri için önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Erciyesimiz sadece kış turizmin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca birbirinden farklı değerleriyle bizlere kendini gösteriyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezimizle birlikte burada sporun merkezi konumuna geleceğiz. İki adet futbol sahamızı kullanıma hazır hale getirdik. 6 adet sahanın da tamamlanmasıyla Erciyes, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak dünyaca tanınan ve tercih edilen bir yer haline gelecek” dedi.

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