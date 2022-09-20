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Yüksek lisansa başlayan Ebru Polat özel okul fiyatlarına isyan etti: "Vah başımıza gelen"

20.09.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde parlak bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan isim, komşularını ifşa ettiği paylaşımla gündeme gelmişti. Yüksek lisansa başlayan Polat, bu kez özel okul fiyatlarına isyan etti.

Yüksek lisansa başlayan Ebru Polat özel okul fiyatlarına isyan etti: "Vah başımıza gelen"

Cesur ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerin başında gelen Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme gelmişti. Insragram hesabında 4 milyona yakın takipçiye sahip olan ve güzellik merkezi işleten isim, bu kez özel okul fiyatlarına isyanda bulundu.

EBRU POLAT ÖZEL OKUL FİYATLARINA İSYAN ETTİ

4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cüretkar pozlarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Güzellik merkezi işlettiği bilinen ünlü ismin daha önce yüksek lisans yaptığı biliniyordu.

Sosyal medyada yeniden yüksek lisansa başladığını duyuran isim, bu kez okul fiyatlarına sitemde bulundu.

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"ZOR OLURSA BIRAKIRIM DİYECEĞİM AMA..."

"Yüksek lisans bu tempoda zor olmayacak mı, nasıl yapacaksınız Ebru hanım?" şeklinde soru yönelten takipçisine yanıt veren Polat "Zor olursa bırakırım diyeceğim de 65 bin TL olmuş, okullar da asla bırakmam. Vah başımıza gelen." dedi.

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İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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