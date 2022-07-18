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Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı

18.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYT'de 2 milyon 911 bin 511, AYT sayısal puan türünde 1 milyon 429 bin 833, AYT sözel puan türünde 1 milyon 494 bin 79, AYT eşit ağırlık puan türünde 1 milyon 780 bin 135, YDT puan türünde 123 bin 163 adayın puanı hesaplandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 2 milyon 911 bin 511 adayın puanı hesaplandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hazırlanan 2022-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan 3 milyon 8 bin 287'si sınava katıldı, 226 bin 31 aday girmedi. TYT adaylarından 3 milyon 8 bin 29'unun sınavı geçerli, 258 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678'i sınava girdi, 203 bin 788 aday sınava girmedi. AYT'de 1 milyon 852 bin 635 adayın sınavı geçerli, 43 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı.

Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan 132 bin 485'i sınava girdi, 35 bin 933 aday sınava girmedi. YDT'de 132 bin 479 adayın sınavı geçerli, 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

TYT'ye başvuran adayların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuran adayların yüzde 90'ı ve YDT’ye başvuran adayların yüzde 78'i oturumlara katıldı.

- Barajın kalkmasıyla tercih hakkı elde eden adaylar

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı.

Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Bu adaylar, TYT puan türü ile üniversite tercihi yapabilecek.

Bunun yanında, AYT puan türünde puanı hesaplanan ve tercih hakkı kazanan aday sayıları da belli oldu. Buna göre, AYT puanı hesaplanan 100 ve üstü puan alan AYT sayısal puan türünde 1 milyon 429 bin 833, AYT sözel puan türünde 1 milyon 494 bin 79, AYT eşit ağırlık puan türünde 1 milyon 780 bin 135, YDT puan türünde 123 bin 163 adayın puanı hesaplandı.

- YKS puan dağılımı

TYT'de 1, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, YDT'de 5 birinci çıktı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 65, AYT sayısalda 158, AYT sözelde 1, AYT eşit ağırlıkta 5 ve dilde 30 aday, 550 ve üzerinde puan aldı.

Bu yılki YKS testlerindeki tüm adayların ortalamaları şöyle:

"2022-TYT'de doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 17,7, sosyal bilimler (20 soru) testinde 7,9, temel matematik (40 soru) testinde 6,9 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,2. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 7,2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2, kimya (13 soru) alt testinde 1,5 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2.

AYT Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,6, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,9, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,9, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 3,6, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 2,1, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,4 oldu. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 36,1, Arapça testinde 35,5, Fransızca testinde 38,7, İngilizce testinde 39,1, Rusça testinde 41,4."

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