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Yüksekovalı kuaförlerden depremzedelere ücretsiz kişisel bakım hizmeti

03.03.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren kadın ve erkek kuaförleri, şehre gelen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılama kararı aldı.

Yüksekovalı kuaförlerden depremzedelere ücretsiz kişisel bakım hizmeti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından Yüksekova’ya yerleşen depremzede ailelere yönelik çalışmalar sürüyor.

Yüksekova’da faaliyet gösteren kadın ve erkek kuaförleri, ilçeye yerleşen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayacaklarını duyurdu.
Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odasında bir araya gelen kadın ve erkek kuaförler, depremzedelere süresiz kişisel bakım yapacaklarını ifade ederek, “Depremden etkilenen ve ilçemize gelen misafirlerimizi kuaför salonlarımızda ağırlamak, onlara sıcak bir aile ortamı hissettirmek istiyoruz. Kuaför esnafı olarak, misafirlerimizin her türlü kişisel bakımlarının ücretsiz bir şekilde yapılacağı kararını aldık. Tüm misafirlerimize yanlarında olduklarımızı ve her türlü desteği vereceğimizi bilmelerini istiyoruz’’ ifadelerini kullandılar.
Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise ülke olarak büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, “Yüksekova’nın değerli kadın ve erkek kuaförleri, ilçemizde ağırladığımız depremzede bireylerimizin her türlü kuaför ve berber ihtiyacını ücretsiz bir şekilde karşılayacağını belirtmiştir. Bu örnek davranışlarından dolayı kuaför ve berber esnafımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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