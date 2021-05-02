SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi

Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi

02.05.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.

Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu hakkında sözlerine açıklık getirdi

Başkan Yıldırım, bazı takımların maçlarına binlerce taraftarın alınmasına tepki göstermiş, yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı. Başkan Yıldırım, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, üzüntüsünü paylaştı.

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsunspor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz TFF 1. Lig’de pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunsporumuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız.

Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusuBakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla basın mensuplarının sorduğu, ‘Maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz’ sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanının, Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım.

Pandemi yasakları sürecinde. Seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TFF’nin stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür.

"YAŞADIĞIM MAĞDURİYETLERİ GÜNDEME GETİRMEK İÇİN YAPILMIŞTIR"

Benim amacım ve açıklamalarım Samsun ilimizde kurallara uyup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Taraftarlar akın etmişti! Valilikten açıklamaTaraftarlar akın etmişti! Valilikten açıklama
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kılıçdaroğlu: Böyle bir talebi herkes kafasından silsin

Kılıçdaroğlu: Böyle bir talebi herkes kafasından silsin

Kritik maçta güne damga vuran an

Kritik maçta güne damga vuran an

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş'tan tarihi fark

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Taraftarlar akın etmişti! Valilikten açıklama

Taraftarlar akın etmişti! Valilikten açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TFF bakış açısını göstermiştir

TFF bakış açısını göstermiştir

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.