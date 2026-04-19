Yüksel Yıldırım'dan iddialı açıklamalar! "Beşiktaş'ı ezerek yendik"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, sahadaki baskın oyunun altını çizdi.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Samsunspor’da büyük sevinç yaşanıyor. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Yüksel Yıldırım, sergilenen futboldan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kulübün vizyonunu Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi.

YILDIRIM'DAN SERT SÖZLER! "EZEREK GALİP GELDİK..."

Siyah-beyazlı rakibi karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Başkan Yıldırım, sahadaki oyun üstünlüğüne dikkat çekti. Galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Yıldırım, "Galibiyetten dolayı çok çok mutluyum. Beşiktaş gibi bir takımdan böyle bir 3 puanı neredeyse ezerek aldık." ifadelerini kullanarak takımıyla gurur duyduğunu vurguladı.

HEDEF: TÜRKİYE KUPASI VE AVRUPA

Samsunspor’un tarihsel misyonuna vurgu yapan Yıldırım, çıtayı yükselttiklerini belirtti. Samsunspor'un Avrupa arenasındaki geçmişini hatırlatan Yıldırım, şu iddialı açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Şimdi önümüzde Trabzonspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz."

Beşiktaş karşısında alınan bu kritik galibiyetle ligde üst sıralara tırmanan Karadeniz ekibi, rotasını hem ligdeki prestijli yerini korumaya hem de kupa mücadelesine çevirdi. Kırmızı-beyazlı camiada hedef, sezonu kupayla taçlandırıp yeniden uluslararası arenada boy göstermek.

Samsunspor Samsunspor
2 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

