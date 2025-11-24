SPOR

Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki: "Bütün stattan küfür duydum"

Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden izleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Yıldırım, sosyal medyadan isyan etti. Beşiktaş tribünlerinden babasına yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösteren Yıldırım, hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazdı: "Bir kız çocuğu olarak bütün stadın babama küfrettiğini duydum"

Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Yıldırım'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Yüksel Yıldırım ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki: "Bütün stattan küfür duydum" 1

MAÇ SONU PAYLAŞIM YAPTI

Mücadeleyi tribünden takip eden Yıldırım, maç boyunca Beşiktaş taraftarlarının babasına yönelik küfürlü tezahüratlar yaptığını belirterek sosyal medyada sert bir paylaşımda bulundu.

Yüksel Yıldırım ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki: "Bütün stattan küfür duydum" 2

"BİR KIZ ÇOCUĞU OLARAK BU BENİ YARALADI"

Zeycan Yıldırım, hem Türkçe hem İngilizce yaptığı paylaşımında duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. "Bir kız çocuğu olarak bütün stadın babama küfrettiğini duydum. Üstelik bunu tekrar tekrar duymak benim için kolay değildi. Futbolun heyecanı, tutkusu ayrı ama saygısızlık sonuçta saygısızlıktır" sözleriyle tribünlerdeki ağır ifadelerin kendisini derinden etkilediğini söyledi.İngilizce paylaşımında tribünlerin tavrını "kaba ve saygısız" olarak nitelendiren Yıldırım, sosyal medya kullanıcılarının da geniş desteğini aldı.

Yüksel Yıldırım ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki: "Bütün stattan küfür duydum" 3

İşte o paylaşım;

Yüksel Yıldırım ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki: "Bütün stattan küfür duydum" 4

