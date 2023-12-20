Yumruk olayı sonrası, Emre Belözoğlu Halil Umut Meler'in koşarak yanına gitti! Eryaman Stadyumu'nun koridorlarında yaşananlar ortaya çıktı

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan çirkin saldırının yankıları sürerken, olay sonrası hakem Halil Umut Meler, yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

"3-4 KERE ÖZÜR DİLEDİM"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada konuya açıklık getirirken, ''Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Yardımcı hocalarım durumu belirttikten sonra sahaya çıktı. Halil hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade etti. Daha sonra da koridorda tekrar karşılaştık. kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu, takımım adına üzgün olduğumu, kendi adına üzgün olduğumu ve takımım adına kendisinden yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim. Yaptığımız özrün pek karşılığı olmadı galiba'' dedi.

Yaşanan tüm bu olayların ardından Ajansspor'un ulaştığı görüntülerde stat koridorlarında yaşananlar anbean gözler önüne serildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

????️Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarından özür dilediği anlar...



(????Ajansspor) pic.twitter.com/csJgN9OeZN — Mynet Spor (@mynetspor) December 20, 2023







