Halil Umut Meler bir konuştu, pir konuştu! Olayla ilgili Emre Belözoğlu'nu suçlayarak 5 yıl öncesini işaret etti! "Planlayıp provoke etti"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca sahaya girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmuş aldığı darbeyle yere düşen Meler'i güvenlik güçleri korumuştu.

Halil Umut Meler tedavi altına alınırken, Faruk Koca tutuklanırken 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Koca'nın toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi isteniyor.

Yaşanan bu çirkin olayın ardından Halil Umut Meler ilk kez konuşurken, oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"EMRE BELÖZOĞLU PLANLAYIP PROVOKE ETTİ"

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, Hürriyet'e yaptığı açıklamada açık açık Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler, saldırı için Belözoğlu'nun planlayıp provoke ettiğini iddia etti. Halil Umut Meler, Belözoğlu'nun bunu yıllar öncesinde planlamış olacağını da söylerken 'Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.' dedi.

Yaşanan olayların ardından Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada Faruk Koca ile cezaevinde görüştüğünü söylerken şu ifadeleri kullanmıştı.

"Kendisini ziyaret ettim, 15 dakika kadar oturduk sohbet ettik. Başkanımız güçlü bir karakter. Bu camianın ayakta durmasında maddi manevi çok büyük destekleri oldu. 2,5 aydır kendisiyle çalışıyorum. Bence çok önemli ve değerli bir insan. Futbol kurallarının kendi içinde kırmızı çizgileri var. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek suçlusu varmış gibi bu ülkede algı oluşturmaya gerek yok. Yıllarca bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak samimice söylüyorum. Kendisi de üzüntüsünü paylaştı. Onu, camiamızı mutlu etmek adına elimizden geldiğince sahanın içinde her şeyi yapmaya çalışacağız."

EMRE BELÖZOĞLU 2018 YILINDA NE DEMİŞTİ?

*(Görüntü beIN Sports)

O dönem Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, maçın hakemi Halil Umut Meler’in kendisine gösterdiği sarı kartın ardından adeta çılgına döndü. O anlık sinirle yedek kulübesine dönen Belözoğlu’nun kenar yönetimine yaptığı ‘bunu yazın’ işareti yaparken bu hareketi tepki çekmişti.

Emre Belözoğlu 2018 yılında maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık takım halinde. Belki hayatımda ilk defa bu cümleleri kuracağım. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylemem gerekiyor. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Bunları da söylememiz gerekiyor. Bir çok hakemle dostluğum arkadaşlığım vardır ama o günkü Halil Umut Meler'i hayatımda boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orada çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük.'' ifadelerini kullanmıştı.





