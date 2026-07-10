Yumurta büyüklüğünde karpuz yetiştirdiler: Gören şaşırıyor

Karpuz, geniş alana yayılan sarmaşıkları ve büyük meyveleri nedeniyle sera ve dikey tarım sistemlerinde yetiştirilmesi en zor ürünlerden biri olarak görülüyor. Ancak ABD'nin Virginia eyaletinde yürütülen sıra dışı bir çalışma, bu soruna çözüm olabilecek yeni bir karpuz çeşidini ortaya çıkardı.

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE KARPUZ

Lise öğrencisi Delaney Raptis ile annesi tarafından 2021 yılında başlatılan ıslah çalışmaları sonucunda, ağırlığı yaklaşık 80 ila 200 gram arasında değişen, bazıları ise tavuk yumurtası kadar küçük karpuzlar elde edildi.

Araştırmacılar, bu sonucu genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanmadan, kimyasal mutasyon temelli bitki ıslahı yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

TATLILIĞINI VE AROMASINI KORUYOR

Geliştirilen minyatür karpuzların en dikkat çekici özelliği ise küçülen boyutlarına rağmen klasik karpuzun temel özelliklerini koruması.

Delaney Raptis, ilk gözlemlere göre meyvelerin tatlı lezzetini, kırmızı ve turuncu et renklerini ve taşımaya uygun sertliğini muhafaza ettiğini söyledi.

Araştırmanın temel hedefinin, meyve boyutunu küçültürken tüketicilerin beklediği kaliteyi korumak olduğunu ifade etti.

DİKEY TARIM İÇİN AVANTAJLI

Küçük boyutlu karpuzlar, özellikle alanın verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığı sera ve dikey tarım sistemlerinde önemli avantajlar sunabilir.

Daha küçük meyveler sayesinde aynı alanda daha fazla ürün yetiştirilebileceği, bunun da üretim verimliliğini artırabileceği belirtiliyor.

GIDA İSRAFINI AZALTABİLİR

Araştırmacılar, tek porsiyonluk meyve olarak tüketilebilecek minyatür karpuzların gıda israfının azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Çalışmada ayrıca yeni karpuzların çekirdeklerinin de geleneksel çeşitlere göre belirgin şekilde daha küçük olduğu gözlemlendi.

Öte yandan araştırmacılar, minyatür karpuzların kabuğunun yenilebilir olup olmadığı konusuna ise açıklık getirmedi. Bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.