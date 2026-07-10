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Haaland'ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç'i çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, sadece attığı gollerle değil, sahadaki fiziksel üstünlüğüyle de dikkat çekiyor. Turnuvanın yıldız isimlerinden olan Haaland'ın performansının arkasındaki disiplin, yaşam tarzı ve sıra dışı yemek menüsü duyanları şaşırttı.

Haaland'ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal...
Gökçen Kökden

Dünyanın en etkili golcüleri arasında gösterilen Erling Haaland, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 7 golle Norveç'in çeyrek finale yükselmesinde başrol oynadı. Gücü, hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan yıldız oyuncunun saha içindeki etkisinin arkasında yoğun bir çalışma programı bulunuyor. Uyku düzeninden beslenme programına kadar yıldız ismin rutinleri herkesi şaşırtıyor.

Haaland ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal... 1

6 BİN KALORİLİK HAYRETE DÜŞÜREN BESLENME PROGRAMI

Haaland ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal... 2

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Haaland, yoğun antrenman temposunu desteklemek için günde yaklaşık 6 bin kalori tüketiyor. Gün boyunca 6 ayrı öğün yiyen futbolcunun beslenme programında protein ağırlıklı gıdalar dikkat çekiyor.

Menüsünde tavuk, biftek, balık, yumurta, makarna ve çeşitli sebzelerin yanı sıra sakatat ürünleri de yer alıyor.

Haaland ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal... 3

Erling Haaland'ın beslenme programında düzenli olarak tükettiği öne sürülen besinler arasında sığır kalbi ve sığır ciğeri dikkat çekiyor. Besin değeri açısından oldukça zengin olan bu sakatatlar, yüksek kaliteli protein içeriklerinin yanı sıra B12 vitamini, hem demir, çinko ve koenzim Q10 (CoQ10) bakımından da güçlü kaynaklar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, özellikle yoğun fiziksel aktiviteyle uğraşan sporcuların dönem dönem bu tür besinlere yöneldiğini belirtiyor. Kas gelişimini destekleyen protein yapısı, enerji metabolizmasında görev alan B12 vitamini ve oksijen taşınmasında önemli rol oynayan demir içeriği nedeniyle sığır kalbi ve ciğeri, performans odaklı beslenme programlarında zaman zaman yer bulabiliyor. Ayrıca çinko bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlarken, CoQ10 ise hücresel enerji üretiminde önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Haaland ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal... 4

Ayrıca çiğ süt ve bal tükettiği öne sürülen yıldız oyuncunun, enerji ihtiyacını doğal kaynaklardan karşılamaya özen gösterdiği belirtiliyor.

UYKU DÜZENİ PERFORMANSININ TEMELİ

Haaland'ın en çok önem verdiği konuların başında uyku geliyor. Norveçli futbolcu, kaliteli uykunun performans üzerindeki etkisine inanıyor ve bu konuda özel bir rutin uyguluyor.

İddialara göre uyku öncesinde mavi ışığı filtreleyen gözlükler kullanan yıldız isim, gece boyunca daha rahat nefes alabilmek için dudaklarını özel bantlarla kapatıyor. Böylece uyurken burundan nefes almayı teşvik ederek uyku kalitesini artırmayı hedefliyor.

300 ŞINAV BİN TEKRAR KARIN EGZERSİZİ

Haaland'ın fiziksel gücünün arkasında yalnızca beslenme değil, yoğun egzersiz programı da bulunuyor. Norveçli golcünün her gün yaklaşık 300 şınav çektiği ve bin tekrar karın egzersizi yaptığı ifade ediliyor.

Bu yoğun çalışma temposu sayesinde hem kuvvetini hem de dayanıklılığını üst seviyede tutmayı başaran futbolcu, Dünya Kupası boyunca sahada gösterdiği performansla bunun karşılığını alıyor.

BUZ BANYOSU VE SAUNA VAZGEÇİLMEZİ

Haaland ın 6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı, sakatatçılar bunu beğendi: Sığır kalbi, ciğer, bal... 5

Yıldız futbolcunun günlük programında toparlanma uygulamaları da önemli yer tutuyor. Haaland'ın her gün buz banyosu yaptığı ve ardından saunaya girdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu tür uygulamalar yoğun antrenman sonrası kasların toparlanmasına yardımcı olabilirken, sporcuların performanslarını korumalarına da destek sağlayabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası haaland
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