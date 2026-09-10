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Yumurta yemeyin çağrısı yapıldı! 318 kişi hastalandı marketlerden toplatılıyor

Belçika'da haftalardır devam eden salmonella salgınında vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. Ülkenin halk sağlığı enstitüsü Sciensano, kontamine yumurtaların tüketilmesiyle bağlantılı dört yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 318'e ulaştığını açıkladı. Yetkililer, belirli kodlara sahip yumurtaların tüketilmemesi ve satın alındıkları mağazalara iade edilmesi çağrısında bulundu.

Yumurta yemeyin çağrısı yapıldı! 318 kişi hastalandı marketlerden toplatılıyor
Gökçen Kökden

Belçika'da son haftalarda görülen ve ülkede rekor seviyeye ulaşan salmonella salgını henüz sona ermedi. Sciensano tarafından yapılan açıklamaya göre dört kişide daha salmonella enfeksiyonu doğrulandı. Böylece salgında hastalananların toplam sayısı 318'e çıktı.

Sağlık enstitüsü, alınan önlemlerin ardından yeni vakaların kademeli olarak azalmasının beklendiğini belirterek mevcut tablonun beklentilerle uyumlu olduğunu bildirdi.

KAYNAĞI YUMURTALAR ÇIKTI

Yumurta yemeyin çağrısı yapıldı! 318 kişi hastalandı marketlerden toplatılıyor 1

Enfeksiyonların kaynağının Belçika'nın Geel kentinde faaliyet gösteren Eierboerderij Laerco adlı yumurta üreticisi olduğu belirtildi. Bakteri nisan ayının sonunda tespit edildi. Bunun üzerine mayıs ayında şirket tarafından üretilen yumurtalar için geniş çaplı bir geri çağırma işlemi başlatıldı.

Söz konusu ürünlerin farklı süpermarketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırılan serbest gezen tavuk yumurtaları olduğu açıklandı.

BU KODLARA DİKKAT

Yumurta yemeyin çağrısı yapıldı! 318 kişi hastalandı marketlerden toplatılıyor 2

Geri çağırma kapsamındaki yumurtaların üzerinde şu damga kodları bulunuyor:

2-BE-1073-01, 2-BE-1073-02, 2-BE-1073-03 ve 2-BE-1073-04.

Bu kodlara sahip yumurtaları satın alan tüketicilerden ürünleri kesinlikle tüketmemeleri istendi. Yumurtaların satın alındıkları mağazalara götürülerek iade edilebileceği ve ücretlerinin geri alınacağı belirtildi.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELER?

Yumurta yemeyin çağrısı yapıldı! 318 kişi hastalandı marketlerden toplatılıyor 3

Salmonella başta çiğ et, yumurta ve süt ürünleriyle ilişkilendirilen bir bakteri. Kontamine gıdanın tüketilmesinin ardından enfeksiyon gelişebiliyor. Kaynakta verilen bilgilere göre belirtiler tüketimden 12 ila 96 saat sonra ortaya çıkabiliyor. En sık görülen şikayetler arasında ishal, mide bulantısı ve kusma bulunuyor.

Belirtiler çoğu kişide birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçebiliyor. Ancak küçük çocuklar, ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde enfeksiyon daha ağır seyredebilir.

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Anahtar Kelimeler:
salmonella Bakteri
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