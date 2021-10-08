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Yumurtalı pilav nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye yumurtalı pilav tarifi...

08.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Erzurum’un sevilen lezzetleriyle yarıştı. Erzurum’da yapılan çekimlerde yarışmacılar menüde yöresel lezzetlerdeki maharetlerini konuşturdu. Son bölümdeki menüde yer alan yumurtalı pilav tarifi ise dikkatleri çekti.

Yumurtalı pilav nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye yumurtalı pilav tarifi...

Erzurum’da bir çeşit ev makarnası anlamına gelen yumurta pilavı, yumurta, tuz ve un ile yoğrulan hamurun şeritler halinde kesilip haşlanmasıyla oluşan bir yemektir. Tabağa alınan haşlanmış eriştenin üzerine kızgın tere yağ ve ceviz içi dökülerek servis yapılır, afiyet olsun.

YUMURTA PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 500 gram un
  • 1.5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve tuzu derin bir karıştırma kabının içinde birleştirin. Üzerine yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hazırlanan hamur sert bir zeminde katı kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. 20 dakika kadar üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurları bezelere ayırın ve çok ince olmayacak şekilde merdane ile açın. Açılan bezeleri ince uzun şeritler halinde kesin. Elde ettiğiniz erişteleri tepsiye koyun ve tuzlu sıcak sıda kısa sürede haşlayın. Haşlanan eriştelerin suyunu süzdükten sonra tavada eritilen tereyağında çevirin. 7-8 dakika boyunca tereyağında kızartın. Sıcak olarak servis edin.

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Erzurum Masterchef
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