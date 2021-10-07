Gliko (Erzurum yemeği) nasıl yapılır? Gliko malzemeleri neler?

Erzurum'un yöresel lezzetlerinden biri olan gliko afiyetle tüketiliyor. Gliko hazırlarken gerekli olan malzemelerin arasında 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 kase yoğurt, sarımsak ve pul biber yer alıyor. İşte gliko tarifi...
İŞTE GLİKO MALZEMELERİ...
* 1 su bardağı köftelik bulgur
* 2 su bardağı kaynamış su
* 1 çay bardağı un
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 1 adet yumurta
Üzeri için;
* 1 kase yoğurt
* Pul biber
* 3 yemek kaşığı tere yağı
* Sarımsak
GLİKO NASIL YAPILIR?
Köftelik bulguru bir tencerenin içine alın. Ardından bulgurun içine kaynatılmış suyu ve tuzu ilave edin. Malzemeleri ilave edin ve kısık ateşte üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan alın. Ardından üzerini örtüyle sarın ve 10 dk bekleyin.
Bulguru derin bir kaba alın ve yumurtayı ekleyin. Sonrasında malzemelerin özdeşleşmesi için 5-10 dk boyunca yoğurun. Yoğururken yanınıza bir kase soğuk su alın ve elinizi suya batırıp yoğurmayı sürdürün.
Dinlenmesi için 5 dk bekletin ve şekil vermeye çalışın. Dilerseniz misket ya da fındık büyüklüğünde şekil verebilirsiniz. Ardından tencerenin içine kaynaması için su koyun, tuz ilave edin.
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