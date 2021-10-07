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Gliko (Erzurum yemeği) nasıl yapılır? Gliko malzemeleri neler?

07.10.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gliko, Erzurum'un yöresel yemeklerinden biridir. Kolay bulgur köftesi ve yalancı köfte olarak da bilinen gliko evde kolaylıkla hazırlanabilir. Ayrıca gliko, yoğurtlu bulgur köftesi adıyla da bilinir. Gliko hazırlarken 1 su bardağı köftelik bulgur, 3 yemek kaşığı tere yağı gerekli malzemeler arasında yer alıyor.

Erzurum'un yöresel lezzetlerinden biri olan gliko afiyetle tüketiliyor. Gliko hazırlarken gerekli olan malzemelerin arasında 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 kase yoğurt, sarımsak ve pul biber yer alıyor. İşte gliko tarifi...

İŞTE GLİKO MALZEMELERİ...

* 1 su bardağı köftelik bulgur * 2 su bardağı kaynamış su * 1 çay bardağı un * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 adet yumurta
Üzeri için; * 1 kase yoğurt * Pul biber * 3 yemek kaşığı tere yağı * Sarımsak

GLİKO NASIL YAPILIR?

GLİKO NASIL YAPILIR?
Köftelik bulguru bir tencerenin içine alın. Ardından bulgurun içine kaynatılmış suyu ve tuzu ilave edin. Malzemeleri ilave edin ve kısık ateşte üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan alın. Ardından üzerini örtüyle sarın ve 10 dk bekleyin.
Bulguru derin bir kaba alın ve yumurtayı ekleyin. Sonrasında malzemelerin özdeşleşmesi için 5-10 dk boyunca yoğurun. Yoğururken yanınıza bir kase soğuk su alın ve elinizi suya batırıp yoğurmayı sürdürün.
Dinlenmesi için 5 dk bekletin ve şekil vermeye çalışın. Dilerseniz misket ya da fındık büyüklüğünde şekil verebilirsiniz. Ardından tencerenin içine kaynaması için su koyun, tuz ilave edin.
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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