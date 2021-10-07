Gliko (Erzurum yemeği) nasıl yapılır? Gliko malzemeleri neler?

Erzurum'un yöresel lezzetlerinden biri olan gliko afiyetle tüketiliyor. Gliko hazırlarken gerekli olan malzemelerin arasında 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 kase yoğurt, sarımsak ve pul biber yer alıyor. İşte gliko tarifi...

İŞTE GLİKO MALZEMELERİ...

* 1 su bardağı köftelik bulgur * 2 su bardağı kaynamış su * 1 çay bardağı un * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 adet yumurta

Üzeri için; * 1 kase yoğurt * Pul biber * 3 yemek kaşığı tere yağı * Sarımsak

GLİKO NASIL YAPILIR? Köftelik bulguru bir tencerenin içine alın. Ardından bulgurun içine kaynatılmış suyu ve tuzu ilave edin. Malzemeleri ilave edin ve kısık ateşte üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan alın. Ardından üzerini örtüyle sarın ve 10 dk bekleyin.

Bulguru derin bir kaba alın ve yumurtayı ekleyin. Sonrasında malzemelerin özdeşleşmesi için 5-10 dk boyunca yoğurun. Yoğururken yanınıza bir kase soğuk su alın ve elinizi suya batırıp yoğurmayı sürdürün.