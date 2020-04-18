Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta bir de tam kıvamında pişirildi mi dünyanın en lezzetli yiyeceği olabilir. En önemli besin kaynaklarından biri olan yumurtanın farklı pişirilme süreleri bulunuyor. 1 dakika bile daha az pişirildiğinde cıvık ve 1 dakika daha çok pişirildiğinde katılaşabilen ender yiyeceklerden birisi yumurta. İşte dakika dakika yumurta pişirme süreleri ile karşınızdayız.
YUMURTA HAŞLAMA ŞEKİLLERİ
Besin deposu yumurtayı dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Bu yalnızca haşlama süresine bağlı. Cıvık, katı, kayısı ve rafadan yumurta yiyebilmek için haşlama esnasında uygulayacağınız kolay püf noktaları sayesinde damak tadınıza en uygun yumurtayı yiyebilirsiniz. Yumurta haşlarken haşlama suyunun içerisine 1 veya 2 tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Böylece yumurta dağılmadan haşlanır.
1. 2 DAKİKADA CIVIK YUMURTA
Pek çok kişi cıvık kıvamda pişen yumurtayı, ekmek batıra batıra yemeye bayılır. Cıvık yumurtanın beyaz kısmı yumuşakken sarısı da fazlasıyla akışkan oluyor. Cıvık yumurta pişirebilmek için, içine su ve yumurtayı koyduğunuz cezveyi kaynamaya bırakın. Fokurdama başlayınca 2 dakika daha pişirin ve hemen sonra yumurtayı cezveden çıkarın.
2. 3 DAKİKALIK RAFADAN YUMURTA
Akışkan sarısı ve tam pişmiş beyaz kısmıyla rafadan yumurtayı kim sevmez ki? 3 dakikalık pişirme süresine sahip olan rafadan yumurtayı hazırlamak için cezveye su ve yumurtayı koyun. Cezvedeki su kaynadıktan sonra 3 dakika daha pişmesini sağlayın. 3 dakika dolunca yumurtayı soğuk suyun altına tutun.
3. 4-4,5 DAKİKADA KAYISI YUMURTA
Kayısı yumurtanın tutturulması zor ve bir o kadar da lezzetli bir kıvamı var. Beyazının iyice pişmiş ve sarısının da akmayacak bir kıvamda olması gerekiyor. Kayısı kıvamlı yumurta pişirebilmek için gereken süre ise 4 ile 4,5 dakika arasında olmalı. Bu kıvamdaki yumurta için cezvenin içerisine su ile yumurtayı koyun. Suyun ilk kaynadığı andan itibaren geçen 4 veya 4,5 dakikada işlem tamam.
4. 5-6 DAKİKALIK KATI YUMURTA
Kimisi yumurtayı cıvık kıvamda severken kimisi de çok pişmiş halini seviyor. Katı yumurtayı pişirebilmek için 5-6 dakikalık bir zamana ihtiyaç var. Bu yumurtanın özelliği hem beyazının hem de sarısının katı halde ve iyice pişmiş olması. Katı yumurta istiyorsanız su ve yumurta koyduğunuz cezveyi ateşin üzerinde bırakın. İlk kaynadığı andan itibaren 5-6 dakika geçtiğinde yumurtayı bir kaşık yardımıyla cezveden çıkarın. Soğuk suyun altına yumurtanızı tutun ve yumurta hazır.
5. 7'DEN 12 DAKİKAYA KADAR ÇOK KATI YUMURTA
Katı yumurta yeterli değilse çok katı yumurtayla karşınızdayız. Bunun için cezveye koyup su eklediğiniz yumurtayı ilk kaynadığı andan itibaren 7 veya isteğinize göre 12 dakikaya kadar pişirmeniz gerekiyor.
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