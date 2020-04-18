Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta bir de tam kıvamında pişirildi mi dünyanın en lezzetli yiyeceği olabilir. En önemli besin kaynaklarından biri olan yumurtanın farklı pişirilme süreleri bulunuyor. 1 dakika bile daha az pişirildiğinde cıvık ve 1 dakika daha çok pişirildiğinde katılaşabilen ender yiyeceklerden birisi yumurta. İşte dakika dakika yumurta pişirme süreleri ile karşınızdayız.

YUMURTA HAŞLAMA ŞEKİLLERİ



Besin deposu yumurtayı dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Bu yalnızca haşlama süresine bağlı. Cıvık, katı, kayısı ve rafadan yumurta yiyebilmek için haşlama esnasında uygulayacağınız kolay püf noktaları sayesinde damak tadınıza en uygun yumurtayı yiyebilirsiniz. Yumurta haşlarken haşlama suyunun içerisine 1 veya 2 tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Böylece yumurta dağılmadan haşlanır.

1. 2 DAKİKADA CIVIK YUMURTA



Pek çok kişi cıvık kıvamda pişen yumurtayı, ekmek batıra batıra yemeye bayılır. Cıvık yumurtanın beyaz kısmı yumuşakken sarısı da fazlasıyla akışkan oluyor. Cıvık yumurta pişirebilmek için, içine su ve yumurtayı koyduğunuz cezveyi kaynamaya bırakın. Fokurdama başlayınca 2 dakika daha pişirin ve hemen sonra yumurtayı cezveden çıkarın.