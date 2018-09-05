Besin kaynaklı zehirlenmeler, birçok kişinin hayatını tehdit ediyor. Oysa basit önlemlerle besin zehirlenmesini engelleyebilirsiniz. Satın aldığınız ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin, etleri buzdolabında çözdürün, yumurtaları ise mutlaka yıkayın.

Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?

Besin kaynaklı zehirlenmeler, birçok kişinin hayatını tehdit ediyor. Oysa basit önlemlerle besin zehirlenmesini engelleyebilirsiniz. Satın aldığınız ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin, etleri buzdolabında çözdürün, yumurtaları ise mutlaka yıkayın

1 / 5 Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, besin kaynaklı zehirlenmeler her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve nem sebebiyle, oda sıcaklığında bekletilen besinlerde bakteriyel üremeler hızlanıyor ve bu durum da besin zehirlenmelerinin görülme sıklığını artırıyor. Besin zehirlenmesinin en önemli sorumlusu ise besinleri ideal ısıda soğutmamak. Besinlerin hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanmaları, yetersiz pişirilmeleri ve tüketim sürelerinin geçmesi de diğer önemli nedenlerden. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu...

2 / 5 Etiketini muhakkak okuyun Besinlerin yer aldığı paketlerin etiketlerini okumayı alışkanlık haline getirin. Aldığınız ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini mutlaka okuyun. Ürünün paketi deforme olmamış, açılmamış ve patlamamış olmalı. Ayrıca paketli gıda tüketiyorsanız Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı olmasına dikkat edin.

3 / 5 Eti oda sıcaklığında çözdürmeyin Oda sıcaklığında çözdürülen etlerde bakteriler hızla ürer ve pişirme zamanına dek vücudu zehirleyecek kadar bakteri üremiş olur. Bu nedenle dondurduğunuz eti oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt kısmında bekleterek çözdürün. Bunun için eti pişirmeden bir gün önce dondurucu kısımdan alın ve dolap bölümünde 4 derecede çözdürün. Çözdürdüğünüz etleri de hemen kullanmaya ve tekrar dondurmamaya özen gösterin.

4 / 5 Çatlamış yumurtayı almayın Yumurta kabuğunda, dışkı yoluyla bulaşmış yüksek miktarda bakteri vardır. Bunun sonucunda da salmonella hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri gelişebilir. Bu yüzden yumurta satın alırken çatlamış ya da kırılmış olmamasına özellikle dikkat edin. Kullanmadan hemen önce dış kabuğunu yıkayın ve yumurtayla temas ettikten sonra ellerinizi de iyice yıkamayı alışkanlık haline getirin.