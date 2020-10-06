Yumuş yumuş lezzet: Göçmen böreği Dızmana tarifi

Dızmana genel olarak Trakya bölgesinde bulunan Bulgaristan göçmenleri tarafından yapılan bir hamur işidir. Her ne kadar böreğe benzemekten biraz uzak olsa da her Trakyalı dızmanaya börek dediğinden ve bu lezzetle büyüdüklerinden ismi böyle kalmıştır. Bu yumuşacık mayalı lezzetin ıspanaklı, kıymalı, peynirli veya patatesli olan alternatifleri de bulunur.
Kahvaltılarda, beş çaylarında şimdiden sofralarınızda yer edinmeye hazır dızmana böreğini siz de evde kolayca yapabilirsiniz.
Ekşimik, dızmana olarak da bilinen göçmen böreği yapılışı çeşitli aşamalardan oluşur. Ağızda dağılan mükemmel bir lezzete doğru yola çıkmak istiyorsanız kollarınızı sıvayabilirsiniz. Göçmen böreği nasıl yapılır diye merak edenler aşağıdaki tarifi adım adım uygulayarak yumuş yumuş bie börek yapabilirler.
İç Harcı İçin Gerekli Olan Malzemeler
Sos İçin Gerekli Malzemeler
Dızmana aslında fırından çıktığı gibi sıcak sıcak servis edilip tüketildiğini düşünebilirsiniz. Kolay dızmana tarifi peşindeyseniz peynirli olan versiyon sizin için harika bir alternatiftir. Zaten her hali güzel olan bu hamur işleri; daha hazırlarken sizin kalbinizi gönülden fethedecektir. Ancak tarifin detaylarında görüldüğü gibi sadece peynirle yapılmaz. Peynire alternatif olarak içi için ıspanak, kıyma, patates harçları hazırlanabilir. Ve böyle kıymalı, patatesli harçlarla hazırlanan hamur işlerine yoğurt çok yakışır. Özellikle de sarımsaklı baharatlı bir yoğurt sosu hazırlayıp bir sos kasesinde dızmana ile birlikte servis edebilirsiniz.
Göçmen böreğinin yumuşak olması gerektiğinden dolayı fırından çıkarıp, bir süre bekletip; tepside veya bor cam içerisinde; yoğurdu direkt üzerine dökerek servis edebilirsiniz. Dızmana isminden de anlaşıldığı gibi sıralı ve düzenli hamur toplarının dizilmesinden oluştuğu için piştikten sonra bunları birbirinden ayırmak kolaydır. Sizin yaratıcılığınıza bağlı olarak; bu enfes şekilli minik topların sunumu da oldukça şık olabilir.
Öncelikle büyük bir emek verdiğiniz hamurunuzun kabarması için en gerekli olan şey malzemelerin aynı ısıda olmasıdır. Hamur yapmak kimyasal bir süreçtir dolayısıyla da malzemelerin karışması işlemi birlikte bütünleşmelerini sağlar.
Malzemelerin çok sıcak veya soğuk olması mayanın yapısını bozabilir. Oda sıcaklığı da önemli bir fonksiyondur.
Şeker mayayı aktif hale getirmek için gerekli olan glikoza şekerine sahiptir. Yapılabilecek bir hata da şeker ve tuzun birlikte ilave edilmesi ve birlikte mayayla karıştırılmasıdır.
Dızmana böreği tarifi verirken de belirtildiği gibi tuzu şekerden daha sonra unla birlikte ilave edin.
Maya miktarı da önemli bir mevzudur. Belirtilen miktardan daha fazla maya kullanmak ya da az kullanmak istediğiniz miktardan veya kıvamdan daha sert veya cıvık bir hamur elde edebilirsiniz.
Hamurunuzu oluşturmak için içine kullanacağınız süt, su gibi malzemeleri de içerisine mutlaka ılık eklemelisiniz.
Tamamen size kalmış olmakla birlikte her öğün tüketebilirsiniz. Sıcak sıcak fırından çıktığı gibi çay ile, soğuduğunda ise ayran ile tek bir öğün olacak şekilde tüketebilirsiniz. Dızmana göçmen böreği tarifi genellikle yöresel bir yemek olmakla birlikte artık bilinirliği arttığı için hem de oldukça leziz yumuşacık bir lezzet olduğu için afiyetle tüketebilirsiniz.
Dızmana tarifi detaylarından da anlaşıldığı gibi hamur işidir. Hamur işlerinin kalorisi diğer yemek türlerine nazaran yüksek olsa da dayanılmaz lezzetlerine bazen karşı koyamıyor olabilirsiniz. Bu sebeple kalorisini belirtmekte fayda var yaklaşık olarak bir porsiyon göçmen böreği 300-325 kalori civarındadır.
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