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Yunan basınından sarsıcı Fatih Terim değerlendirmesi! ''İlk günden asıp sabote ettiler''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.10.2024 19:19
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Geçtiğimiz sezonunun sonuna doğru Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra Panathinaikos'un başına getirilen Diego Martin Alonso ile de beklenen sonuçlar gelmeyerek yollar ayrıldı. Yunan basını Uruguaylı çalıştırıcının ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalarda ise Terim'in gidişiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Yunan basınından sarsıcı Fatih Terim değerlendirmesi! ''İlk günden asıp sabote ettiler''

Fatih Terim'in ardından yaz aylarında göreve getirilen Diego Martin Alonso ile de alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı. Yunan basını, Uruguaylı teknik adamın ayrılığından sonra Fatih Terim'e de parantez açarak dikkat çeken yorumlar yaptı.

SEZON BAŞINDA GETİRİLMİŞTİ

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Geçen sezonunun ortasında takımın başına geçirelen ve play-off şampiyonluk grubunda üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen Fatih Terim yerine Yunan ekibi, sezon başında Diego Martin Alonso'yu teknik direktörlüğe getirmişti. Urugaylı teknik adam ise, 17 maçta 1.35 puan ortalaması tutturarak ilk 9. hafta sonrasına Yunanistan Süper Ligi'nde 13 puanla 9. sırada yer aldı.

Panathinaikos'un sürekli hoca değiştirerek aldığı bu karar geniş yankı uyandırdı. Yunan basınında yer alan haberde, Fatih Terim için de bir parantez açılması dikkat çekti.

"İLK GÜNDEN TERİM'İ ASTILAR"

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SportDog'da yer alan söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı: ''Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan takım, kazanamamayı sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olmaları.''

''FATİH TERİM ÇİFTE KUPA KAZANAMADIĞI İÇİN KATLEDİLDİ''

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Fatih Terim'in ayrılığını doğru bulunmadığı vurgulanarak ''AEK kalecisi Brignoli'nin kulüple dalga geçmesini engelleyen, Olympiakos'u bulduğu yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen ama bunlara rağmen OPAP Arena'da çifte kupa kazanamadığı için katledilen bir Terim...'' sözleri sarf edildi.

"SABOTE ETTİLER"

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Haberde Fatih Terim için ''Evet, modern futbol Terim'den geçmişti belki ama o Türk bir deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bir şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve kulüp içindeki bazı klikler kadrodaki futbolcuları yönlendirerek takım hala yarıştayken Terim'i sabote ettiler.'' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Yunanistan
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