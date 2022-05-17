"Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yunanistan sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü filmlerin gösterileceği "Yunan Film Günleri", 7-12 Haziran tarihlerinde Pera Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yunanistan'dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye'den İstos Film ile İstos Yayın'ın ortaklığında ilk kez düzenlenen etkinlikte, 1960'lardan 1980'lere uzanan seçilmiş usta işi filmler, yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek.

Theo Angelopoulos'un 1970 yapımı filmi "Anaparastasi / Tatbikat" ile açılışı yapılacak Yunan Film Günleri'ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de Angelopulos'un "Büyük İskender", "Leyleğin Geciken Adımı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ulis'in Bakışı" filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi "Bulutları Beklerken"in senaristi Petros Markaris olacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığının katkıları ve Yunan Film Merkezi ile Yunan Film Akademisinin destek verdiği Yunan Film Günleri'nin film ve etkinlik programı yakın zamanda "yunanfilmgunleri.com" adresinde açıklanacak.

