YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak

"Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak

17.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yunanistan sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü filmlerin gösterileceği "Yunan Film Günleri", 7-12 Haziran tarihlerinde Pera Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yunanistan'dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye'den İstos Film ile İstos Yayın'ın ortaklığında ilk kez düzenlenen etkinlikte, 1960'lardan 1980'lere uzanan seçilmiş usta işi filmler, yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek.

Theo Angelopoulos'un 1970 yapımı filmi "Anaparastasi / Tatbikat" ile açılışı yapılacak Yunan Film Günleri'ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de Angelopulos'un "Büyük İskender", "Leyleğin Geciken Adımı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ulis'in Bakışı" filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi "Bulutları Beklerken"in senaristi Petros Markaris olacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığının katkıları ve Yunan Film Merkezi ile Yunan Film Akademisinin destek verdiği Yunan Film Günleri'nin film ve etkinlik programı yakın zamanda "yunanfilmgunleri.com" adresinde açıklanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacakYeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak
Adana'da boğularak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ile üvey oğlu tutuklandıAdana'da boğularak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ile üvey oğlu tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.