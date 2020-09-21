YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı

Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

Yunanistan Sahil Güvelik unsurları tarafından sık sık can salına bindirilerek Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenlere bir yenisi daha eklendi.Marmaris Kızıl Burun açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, deniz üstünde sürüklenen can Salı içinde 11 düzensiz göçmen ile karşılaştı.Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından botlarına ve değerli eşyalarına el konularak can salına bindirilen 11 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi.

Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı

Yunanistan Sahil Güvelik unsurları tarafından sık sık can salına bindirilerek Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenlere bir yenisi daha eklendi.
Marmaris Kızıl Burun açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, deniz üstünde sürüklenen can Salı içinde 11 düzensiz göçmen ile karşılaştı.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından botlarına ve değerli eşyalarına el konularak can salına bindirilen 11 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can Salı içinde aç ve susuz kalan 11 düzensiz göçmen Covid-19 salgını nedeniyle gerekli ateş ölçümlerinin ardından bota alındı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın

Muğla Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
13:05
İkindi
16:31
Akşam
19:13
Yatsı
20:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Avenue Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muğla Eski Milletvekili Demir'in Vefatı
Muğla Eski Milletvekili Demir'in Vefatı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.