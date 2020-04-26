SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Yunanistan'da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

Yunanistan'da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden Olympiakos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde. Evangelos Marinakis, aynı zamanda İngiltere kulüplerinden Nottingham Forest'ın da sahibi.

Yunanistan'da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

Yunanistan'da bahis soruşturması nedeniyle ülkenin en önemli kulüplerinden Olympiakos ve Atromitos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Her iki kulüp ve 15 kişi, Yunanistan Futbol Federasyonu Davranış Kuralları'nın 27. maddesine göre, 'Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle' suçlanıyor.

Yunanistan'da etik kurulunun iddiaları şimdi de yargı kuruluna iletildi. İddiaların odağındaki karşılaşma ise 2015 yılında Olympiakos'un Atromitos'a karşı 2-1 kazandığı mücadele. Sanıklar arasında Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, Yunanistan Futbol Federasyonu Eski Başykanı Giorgos Sarris ve Başkan Yardımcısı Aristidis Stathopoulos, federasyonun 3 eski üyesi, 6 eski hakem ve Atromitos Eski Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto bulunuyor. Pinto şu anda Porto'nun teknik direktörlüğünü yapıyor. Söz konusu karşılaşmada Olympiakos sahasında rakibini 2-1 mağlup ederken, takımın teknik direktörlüğünü ise, bir sonraki sezon Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira yapıyordu.

Olympiakos'un kadrosunda ise şu anda Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz ile geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kostas Mitroglou vardı.

Mitroglou, Olympiakos'un bu maçtaki ikinci golünü attı. Atromitos'ta ise, şu anda Göztepe'de forma giyen Napoleoni, oyuna sonradan dahil olan isimdi. Açılan soruşturmada Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis suçlu bulunursa ömür boyu spordan men edilecek. Marikanis, ceza alması durumunda Nottingham Forest'taki kontrolünü de bırakmak zorunda kalacak. Öte yandan 4 Şubat 2015 tarihinde oynanan bu maçın ardından Atromitos Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto'nun 5 Şubat 2015 tarihinde takımdan ayrılması da dikkat çeken bir başka nokta.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Lig iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdiLig iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Olympiakos Nottingham Forest Evangelos Marinakis Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

G.Saray'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

G.Saray'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Beşiktaş'tan transfer sürprizi

Beşiktaş'tan transfer sürprizi

Galatasaray genç yıldız ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray genç yıldız ile anlaşmaya vardı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Neymar'ın ağlamasına yanıt verdi

Neymar'ın ağlamasına yanıt verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

Bahis şoku! Dev kulüp küme düşürülebilir

Hollanda'da liglerin iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi

Lig iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi

Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı

Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!

Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak

Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak

Ianis Hagi, Glasgow Rangers'ta mutlu!

Hagi, Rangers'ta mutlu!

Dünya Sağlık Örgütü'nden futbolu yakından ilgilendiren öneri

Futbolu yakından ilgilendiren öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.