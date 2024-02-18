SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır eleştiri! ''Çağ dışı futbol, bundan kötüsü olamaz''

Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır eleştiri! ''Çağ dışı futbol, bundan kötüsü olamaz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 16:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından Yunan basınında Fatih Terim'e sert eleştiriler geldi.

Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır eleştiri! ''Çağ dışı futbol, bundan kötüsü olamaz''

Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti. Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü. Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

"BUNDAN KÖTÜSÜ OLAMAZ"

a59ae28799c541e880f5c37e0f566c31

Yunan basını, yaşanılan puan kaybının ardından, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla Fatih Terim'e ağır eleştiriler yöneltti.

"ÇAĞ DIŞI HÜCUM YAKLAŞIMINI TANIMLIYOR"

b2aa60b1c3dc46888c44260f7da3791f

Yunan basını haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadelerine yer verdi.

İŞTE PUAN DURUMU

1-) PAOK 51 (22)

2-) Panathinaikos 51 (23)

3-) AEK Atina 49 (22)

4-) Olympiakos 44 (22)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pano değişimi gündem oldu: Koşukavak küplere bindi! Pano değişimi gündem oldu: Koşukavak küplere bindi!
Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği anlaşmasıBaşakşehir ile City Football Group arasında iş birliği anlaşması
Hull City'nin galibiyetine Abdülkadir damgası!Hull City'nin galibiyetine Abdülkadir damgası!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos ligi de süper ligi ligde süper li alexand da,
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar

'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar

Gazlı içeceklerin satışı yüzde 50'den fazla azaldı

Gazlı içeceklerin satışı yüzde 50'den fazla azaldı

Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği anlaşması

Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği anlaşması

Pano değişimi gündem oldu: Koşukavak küplere bindi!

Pano değişimi gündem oldu: Koşukavak küplere bindi!

Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı!

Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı!

Mert Hakan Yandaş maç sonu isyan etti: "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

Mert Hakan Yandaş maç sonu isyan etti: "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.