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Yunanistan'da hakemler boykota hazırlanıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.12.2019 23:28 | Son Güncelleme

Volou-Olimpiakos maçının ardından karşılaşmanın VAR hakemine yapılan saldırının yankıları sürüyor. Yunanistan Hakemler Birliği, 17. ve 18. hafta maçlarını boykot etmeyi planlıyor.

Yunanistan'da hakemler boykota hazırlanıyor

Hakem Angelos Evangelou'nun evine yapılan saldırının ardından toplanan Yunanistan Hakemler Kurulu, tarihi bir eylemin eşiğinde.

Ülkede hakemliğin saygınlığını yitirdiğini düşünen kurul, 30 Aralık'ta yapacağı toplantının ardından hakemlerin 17. ve 18. hafta maçlarında görev almayacağını açıklayacak.

4 ve 5 Ocak'ta oynanacak 17. Haftada Yunanistan'ın en büyük rekabeti olan Olimpiakos-Panathinaikos derbisi var.

(NTV Spor)

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