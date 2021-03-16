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Yunanistan'dan Fenerbahçe'ye Pelkas tepkisi: Kanat oynamayı sevmez

16.03.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'dan Fenerbahçe'ye Pelkas tepkisi: Kanat oynamayı sevmez

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas belirsizliği devam ediyor. Sezon başından beri mevkii karmaşası yaşayan Yunan yıldız, merkez orta sahaya geldiğinde takım başarılı oluyor, sol kanatta kaldığında kayıplar hemen başlıyor.

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de bir kez daha Dimitris Pelkas belirsizliği gündeme geldi. Özellikle teknik direktör Erol Bulut, Pelkas konusunda ilginç bir tavır alıyor.

NE ZAMAN SOLA KAYSA...

Merkez orta saha olarak oynamayı seven ve başarılı olan Pelkas, ne zaman sol kanada kaysa hem oyuncu hem takım zarar görüyor. Bu sezon ligde 5 gol 7 asistle 12 gole direkt etki eden 26 yaşındaki yıldız, sadece 1 kez sol kanat oynarken Göztepe deplasmanında gol katkısı verdi. Diğer 4 gol 7 asist hep orta sahanın merkezinde olduğunda geldi.

HEP ORTA SAHANIN ORTASINDAYDI

Özellikle Fenerbahçe’nin liderliğe yükseldiği ocak ayında yıldız futbolcu 3 gol 6 asistle oynadı ve hep orta sahanın ortasındaydı.

TRABZONSPOR MAÇINDA MERKEZE KAYDI VE....

Son 2 deplasman galibiyetinde de bu durum öne çıktı. Trabzonspor deplasmanında Mesut Özil oyundan alınınca Pelkas merkeze kaydı, galibiyet golünü attı.

KONYA MAÇINDA DA ORTADAYDI, SONUÇ...

Konyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle Mesut olmayınca, Pelkas ortadaydı, takım ilk yarıda skoru 2-0 yaptı, Pelkas asiste imza attı.

"KANATTA SEVMİYOR"

Pelkas’la ilgili Yunanistan’dan Gazzetta muhabiri Thodoris Vasilis, kısa bir değerlendirmede bulundu. Thodoris Vasilis “Pelkas kanat oynamayı sevmez. PAOK’ta da böyleydi. Rahat hissettiği yer forvet arkası. Oyunu yönlendirebildiği, özgür olduğu yer. Kanatta sıkışıp kalıyor” dedi.

PAOK ÖRNEĞİ

Fenerbahçe’de sol kanat ve orta saha merkez arasında gidip gelen Dimitris Pelkas, ilginç bir örnekle öne çıkıyor. Pelkas kariyerinin en iyi sezonunu 2017-18’de PAOK’ta geçirdi. Yunan yıldız 12 gol 11 asistle oynadı. Pelkas o sezon orta sahanın merkezinde 20 maça çıktı ve tam 10 gol 9 asistlik katkı yaptı. Diğer 2 gol 2 asist ise sol kanattayken geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Pelkasla falan olacak iş değil bu! Emre belezoğlu 25 çöp transfer yaparak Comalliden daha çok zarara soktu takımı.Üç yılda 60 transfer yap ama başarı gelmiyorsa Ali Koç ve yöneticiler artık sorgulanmalı
şunuda futbolcu yaptınız ya başımıza diycemde fenerde bundan başka top oynayanda yok:))
bunu herkes anlıyoda her hafta kafasına göre oyuncuların yerini değiltiren fb nın hocası erol anlamıyor

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