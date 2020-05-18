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Yunanistan Ligi'nde sezona devam kararı alındı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2020 19:52 | Son Güncelleme

Yunanistan Lig yönetimi sezona devam kararı aldı ve ligin 6-7 Haziran'da başlatılması yönünde karar alındı.

Yunanistan Ligi'nde sezona devam kararı alındı

Yunanistan'da lig yönetimi sezonun 6-7 Haziran tarihlerinde başlatılması yönünde karar aldı.Yunanistan'da Lig Yönetim Kurulu'nn bugünkü telekonferans toplantısında kulüp temscilerinden görüş alındı. Toplantı sonucunda oy birliğiyle sezonun devamı yönünde karar alındı. Lig yönetimi başkanı tarafından sunulan teklif kulüpler tarafından kabul edildi. Sezonun 19 Temmuz'da noktalanacağı açıklandı.

KULÜPLER OYNAMAK İSTİYOR

Yunanistan'da lig yönetimi ve kulüp temsilcileriyle yapılan video konferans toplantıda kulüplerin sezona devam etmek istedikleri yönünde oybirliğine varıldı. Lig yönetimi, güvenlik tedbirleri kapsamında sezonun 6-7 Haziran tarihinde başlatılması yönünde fikir sundu ve bu öneri kulüpler tarafından kabul edildi.

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