SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Yunanistan Ligi'nde şoke eden ölüm! Genç futbolcu Alexandros Lampis, ihmal sonucu hayatını kaybetti!

Yunanistan Ligi'nde şoke eden ölüm! Genç futbolcu Alexandros Lampis, ihmal sonucu hayatını kaybetti!

03.02.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan 2. Ligi'nde mücadele eden Ilioupoli'nin genç futbolcusu Alexandros Lampis, maçın 5. dakikasında birdenbire yere yığıldı. Takım arkadaşları ve hakem ne olduğunu başta anlayamadı. Daha sonra hareketsiz yerde yattığını gören hakem hemen sağlık görevlilerini oyuna davet etti. Maç esnasında kalbinin durduğu tespit edilen genç oyuncuya sağlık görevlilerinde tıbbi cihazların eksik olmasından dolayı müdahale edilemedi. Ambulansın da geç gelmesiyle 22 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Yunanistan Ligi'nde şoke eden ölüm! Genç futbolcu Alexandros Lampis, ihmal sonucu hayatını kaybetti!

Futbol dünyasını sarsan ihmalin sonucunda bir ölüm daha yaşandı... Yunanistan 2. Ligi'nde top koşturan 22 yaşındaki Alexandros Lampis, karşılaşmanın 5. dakikasında kalp krizi geçirdi. Sahada bir anda yere yığılan genç futbolcuya yapılan tüm müdahaleler yetersiz kalınca hastaneye bile götürülemeden hayata gözlerini yumdu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

sahada-kalp-krizi-geciren-futbolcu-alexandros-lampis-hayatini-kaybetti-manset

Maçın 5. dakikasında topsuz alanda birdenbire yere yığılan genç futbolcuyu ilk önce kimse farketmedi. Daha sonrasında hakemin yerde hareketsiz yattığını görmesinden sonra oyuna sağlık görevlileri davet edildi. Alexandros Lampis'e yapılan müdahaleler yetersiz kalınca genç oyuncu hayatını kaybetti.

TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ

Genç futbolcunun acılı ailesi, ambulansın stadyuma geç geldiğini ve sağlık görevlilerinde defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren bir tıbbi cihaz) olmadığı için hayatını kaybettiğini belirterek, dava süreci başlatacaklarını açıkladılar. Öte yandan Alexandros Lampis için Yunan futbol takımları taziye mesajları yayınladılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol sahalarında görülmemiş olay!Futbol sahalarında görülmemiş olay!
Burak Elmas açıkladı: Gedson'u isteseydik alırdık!Burak Elmas açıkladı: Gedson'u isteseydik alırdık!
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulunduSon dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!

Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!

Gedson Fernandes'e Galatasaray sorusu soruldu! Verdiği tepki olay oldu...

Gedson Fernandes'e Galatasaray sorusu soruldu! Verdiği tepki olay oldu...

Galatasaray'ın Gedson Fernandes intikamı Beşiktaş'a ağır olacak!

Galatasaray'ın Gedson Fernandes intikamı Beşiktaş'a ağır olacak!

Gedson'un Beşiktaş'a gittiğine inanamayan Galatasaray taraftarı bakın ne yaptı...

Gedson'un Beşiktaş'a gittiğine inanamayan Galatasaray taraftarı bakın ne yaptı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.