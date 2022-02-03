Yunanistan Ligi'nde şoke eden ölüm! Genç futbolcu Alexandros Lampis, ihmal sonucu hayatını kaybetti!

Futbol dünyasını sarsan ihmalin sonucunda bir ölüm daha yaşandı... Yunanistan 2. Ligi'nde top koşturan 22 yaşındaki Alexandros Lampis, karşılaşmanın 5. dakikasında kalp krizi geçirdi. Sahada bir anda yere yığılan genç futbolcuya yapılan tüm müdahaleler yetersiz kalınca hastaneye bile götürülemeden hayata gözlerini yumdu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Maçın 5. dakikasında topsuz alanda birdenbire yere yığılan genç futbolcuyu ilk önce kimse farketmedi. Daha sonrasında hakemin yerde hareketsiz yattığını görmesinden sonra oyuna sağlık görevlileri davet edildi. Alexandros Lampis'e yapılan müdahaleler yetersiz kalınca genç oyuncu hayatını kaybetti.

TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ

Genç futbolcunun acılı ailesi, ambulansın stadyuma geç geldiğini ve sağlık görevlilerinde defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren bir tıbbi cihaz) olmadığı için hayatını kaybettiğini belirterek, dava süreci başlatacaklarını açıkladılar. Öte yandan Alexandros Lampis için Yunan futbol takımları taziye mesajları yayınladılar.

