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Yunanistan unsurlarının geri ittiği botta doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumu iyi

01.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamerunlu anne Agol Tchabda: - "Botun içinde doğum yaptım. Yunanistan sınırına ulaştığımızda içinde olduğumuz botu vurdular. Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı yanımda, yere çöktüm ve 'Bize yardım edin' diye bağırdım"

FERDİ UZUN - Yunanistan'a geçme girişiminde bulunurken lastik botta doğum yapan ve bebeğiyle Türk kara sularına geri itilen Kamerunlu anne, kendilerine sahip çıkılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Didim Tekağaç açıklarında dün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan 28 yabancı uyruklu arasında yer alan Kamerunlu Agol Tchabda ile Joel ismini verdiği bebeğinin tedavileri, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde devam ediyor.

Tchabda, hastane odasında AA muhabirine Yunanistan'a geçmek için yola çıktıklarını, hamile olarak lastik bota bindiğini anlattı.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Tchabda, şunları dile getirdi:

"Botun içinde doğum yaptım. Yunanistan sınırına ulaştığımızda içinde olduğumuz botu vurdular. Polisi çağırdılar. Polis bize, 'Susun ve geri dönün.' diye bağırdı. Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı yanımda, yere çöktüm ve 'Bize yardım edin.' diye bağırdım. Botun içindeyken kötü hissediyordum. Doğum yaparken kardeşim bana yardım etti. Bilmiyorum, çok zor."

Yunanistan'a geçen yılın eylül ayından bu yana birkaç kez geçme girişiminde bulunduklarını fakat her seferinde geri itildiklerini söyleyen Tchabda, her şeye rağmen bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu, kendilerine sahip çıktıkları için Türkiye'ye teşekkür ettiğini kaydetti.

- "Yaptıkları tek şey bizi itip kakmak oldu"

Kadının eşi Dubi Tchabda ise şunları anlattı:

"Yunan jandarması geldi ve biz de 'Yardım edin.' diye bağırdık. 'Hayır' dediler. Yaptıkları tek şey bizi itip kakmak oldu. Bizi denizin ortasında bıraktılar. 1,5 saat sonra güvenlik geldi. Ambulansı aradılar. Alıp hastaneye götürdüler. Çok mutluyum. Türk polisler, doktorlar bizi yalnız bırakmadı. Her şeyle ilgilendiler. Çok iyiydi. Eşime sahip çıktılar. Her şey yolunda."

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Meryem Cantürk de botta doğum yapan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek, "Tam beslenmeye geçtik. Devam eden süreçte bebeği de annenin yanına vereceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan doğum kadın

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