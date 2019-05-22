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Yunanistan ve Özbekistan maçlarının hakemleri açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı.

Yunanistan ve Özbekistan maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Marian Petrescu yönetecek.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

ÖZBEKİSTAN MÜCADELESİNDE JOVANOVIC DÜDÜK ÇALACAK
A Milli Takım'ın 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını ise Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

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