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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

11.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi Ü.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen Ü.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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