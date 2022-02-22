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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

22.02.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Şüpheli

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