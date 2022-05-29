YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

29.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan PKK zanlısı H.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

PKK zanlısı H.E, 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izlediTECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi
Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'deBodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de
Anahtar Kelimeler:
pkk

Edirne Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:35
Öğle
13:16
İkindi
17:16
Akşam
20:47
Yatsı
22:36
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.