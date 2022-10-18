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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

18.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen H.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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