Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan E.Y, A.S, T.T. ve F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden E.Y, T.T. ve F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz