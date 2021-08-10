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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

10.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan E.Y, A.S, T.T. ve F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden E.Y, T.T. ve F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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