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  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

30.06.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden birinin HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Ç. olduğu belirlendi

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi sınırda yakaladı.

Şüphelilerden birinin Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açıkta dosyası bulunan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Ç. diğerinin ise yine aynı suçtan hakkında açıkta dosyası bulunan HDP Selçuklu İlçe Başkanlığı eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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