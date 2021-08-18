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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

18.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.D, A.G ve M.D'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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fetö Gözaltı Şüpheli

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