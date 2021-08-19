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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

19.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ şüphelileri H.D, A.G ve M.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.D ve M.N tutuklandı. Diğer şüpheli A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheliyi yakalamış, şüpheliler kimlik sorgusunun ardından gözaltına alınmıştı.

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fetö Gözaltı Şüpheli Edirne

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