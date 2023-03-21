YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı

Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı

21.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan tarafından deprem bölgesine gönderilen 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye desteklerini sürdüren Yunanistan, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika Bölgesi'nden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi.

Yardım malzemelerini taşıyan, üzerinde Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı 67 kamyon, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gıda, kıyafet, battaniye ve ilk yardım malzemelerinden oluşan yardım kolileri, Edirne Garı'nda deprem bölgesine gönderilmek üzere trene yüklendi.

Attika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis, AA muhabirine, bölgenin ikinci yardım misyonunu Türkiye'ye ulaştırdıklarını söyledi.

Malzemelerin, yıkıcı depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için Attika belediyeleri aracılığıyla toplandığını belirten Kokalis, "Komşu Türk halkının yanındayız ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecekKeşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandıErzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardıYalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan

Edirne Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:10
Öğle
13:26
İkindi
16:50
Akşam
19:33
Yatsı
20:54
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.