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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

03.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği belirtildi.

Bu anlara ilişkin görüntülerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan msb

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