YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

17.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilip, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait İHA dün İzmir'in kuzeyinde Karaburun açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarınca düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilip Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesi üzerine düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:
Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladıSamsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı
Asker eğlencesinde "silah sıkılmasın" diye köpük sıktırdıAsker eğlencesinde "silah sıkılmasın" diye köpük sıktırdı
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan İHA deniz kuvvetleri kurtarma

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.