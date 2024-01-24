Yunanlar Fatih Terim aşkını vücuduna kazıdı! Panathinaikos taraftarından Terim dövmesi

Sahalardan uzun süredir uzak olan ve yaklaşık 2 yılın ardından yeşil sahalara geri dönen Fatih Terim, Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçerken yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

HENÜZ MAĞLUBİYETİ YOK

Yeşil-beyazlılarla 6 resmi maça çıkan ve henüz mağlubiyet yaşamayan 70 yaşındaki teknik adam, bu süre zarfında Yunanistan Kupası'nda ezeli rakip Olympiakos'u elemeyi başardı.

Panathinaikos, ligde de PAOK'un gerisinde averajla 2. sırada yer alırken, Terim'in bu başarısı sonrası taraftarların kendisine olan hayranlığı kısa zamanda hızla arttı.

TERİM DÖVMESİ YAPTIRDI

Başarılı sonuçlarla kısa sürede taraftarların gönlünde taht kuran Fatih Terim, bu sefer bir taraftarın vücuduna dövme olarak işlendi. Tecrübeli çalıştırıcının hayranı olan Panathinaikos taraftarı, Fatih Terim'in portresini baldırına dövme olarak kazıttı.

Bu olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.





