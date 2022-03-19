Yunus Akgün atıyor, Galatasaraylılar çıldırıyor! Messi'yi bile geçti...

Spor Toto Süper Lig'de Yunus Akgün rüzgarı devam ediyor... Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, skor katkısı yapmaya devam ediyor. Galatasaraylı taraftarların performansını görüp iç çektiği Yunus Akgün, takımını adeta sırtladı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLDE...

Adana Demirspor-Başakşehir maçında 80. dakikada gelen golde Yunus Akgün büyük rol oynadı. Ceza sahasına çalımlarla giren genç oyuncu topu arkadaşına çıkararak boş kaleye gol atmasını sağladı. Yunus Akgün, bu asistle birlikte, ligde 8 gol, 9 asistle toplam 17 gole katkı yapmış oldu

"SAĞDA SEN, SOLDA KEREM AKTÜRKOĞLU..."

Yunus Akgün, "Galatasaraylı taraftarlardan bana çok fazla mesaj geliyor. Sağda sen, solda Kerem Aktürkoğlu diye. Çok iyi olabilir gerçekten. Keyif verebiliriz. Kerem ile birlikte oynamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Yunus Akgün'ün bu performansı, PSG'de forma giyen Messi'yi bile geride bıraktı. Bu sezon yalnızca 2 gol atabilen Messi, 10 da asist yaparak 12 gole direkt etki etmişti. Yunus Akgün ise 17 gole etki ederek Messi'yi bile geride bıraktı.



