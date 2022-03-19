SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Yunus Akgün atıyor, Galatasaraylılar çıldırıyor! Messi'yi bile geçti...

Yunus Akgün atıyor, Galatasaraylılar çıldırıyor! Messi'yi bile geçti...

19.03.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşılaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık giden Yunus Akgün ise maça damga vurdu.

Yunus Akgün atıyor, Galatasaraylılar çıldırıyor! Messi'yi bile geçti...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de Yunus Akgün rüzgarı devam ediyor... Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, skor katkısı yapmaya devam ediyor. Galatasaraylı taraftarların performansını görüp iç çektiği Yunus Akgün, takımını adeta sırtladı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLDE...

FOOI4uTXIAMIG94

Adana Demirspor-Başakşehir maçında 80. dakikada gelen golde Yunus Akgün büyük rol oynadı. Ceza sahasına çalımlarla giren genç oyuncu topu arkadaşına çıkararak boş kaleye gol atmasını sağladı. Yunus Akgün, bu asistle birlikte, ligde 8 gol, 9 asistle toplam 17 gole katkı yapmış oldu

"SAĞDA SEN, SOLDA KEREM AKTÜRKOĞLU..."

765756

Yunus Akgün, "Galatasaraylı taraftarlardan bana çok fazla mesaj geliyor. Sağda sen, solda Kerem Aktürkoğlu diye. Çok iyi olabilir gerçekten. Keyif verebiliriz. Kerem ile birlikte oynamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

db3864b3d7004c80ae76f2860a809e46

Yunus Akgün'ün bu performansı, PSG'de forma giyen Messi'yi bile geride bıraktı. Bu sezon yalnızca 2 gol atabilen Messi, 10 da asist yaparak 12 gole direkt etki etmişti. Yunus Akgün ise 17 gole etki ederek Messi'yi bile geride bıraktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunus Akgün, Süper Lig'i sallıyor! Yine şov yaptı...Yunus Akgün, Süper Lig'i sallıyor! Yine şov yaptı...
Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı!Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı!
Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Biri Enes Ünal'ı durdursun!

Biri Enes Ünal'ı durdursun!

Domenec Torrent için zehir zemberek sözler: "Korkak! Fatih Terim olsa çeyrek final yapardı!"

Domenec Torrent için zehir zemberek sözler: "Korkak! Fatih Terim olsa çeyrek final yapardı!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ayağından vurulmuştu! Dans videosu ortaya çıkınca...

Ayağından vurulmuştu! Dans videosu ortaya çıkınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.