SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yunus Akgün için Galatasaray'a 2 milyon Euro

Yunus Akgün için Galatasaray'a 2 milyon Euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.01.2020 08:17 | Son Güncelleme

Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.

Yunus Akgün için Galatasaray'a 2 milyon Euro

Galatasaray altyapısından yetişen ve zaman zaman A Takım’da forma şansı bulan Yunus Akgün için Belçika’nın Cercle Brugge takımı devreye girdi.

Cimbom’a transfer için 2 milyon Euro'luk bonservis teklifi yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç oyuncusunun 2 milyon euro karşılığında satılmasına sıcak bakmıyor.

322

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Bu hafta içerisinde genç oyuncu ile ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon U19’da 19 maçta forma giydi ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Yunus Akgün ile ilgili "Yunus Akgün’ün üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Sağda da solda da oynuyor. Zamanla daha iyi olacak. Bu sene öne çıkanlardan bir tanesi o solak. Kendisinin gösterdiği performanstan çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklamasıFatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması
G.Saray'dan Süper Lig ekibine kiralandıG.Saray'dan Süper Lig ekibine kiralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cercle Brugge fatih terim Belçika Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Fenerbahçe'den sert açıklama

Fenerbahçe'den sert açıklama

Aslan kupada tam gaz

Aslan kupada tam gaz

Liverpool durdurulamıyor!

Liverpool durdurulamıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!

G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunus Akgün için Galatasaray'a 2 milyon Euro

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Galatasaray'da ayrılık! Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı

G.Saray'dan Süper Lig ekibine kiralandı

Emre Taşdemir, Kayserispor'la antrenmana çıktı (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Yeni takımıyla antrenmana çıktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Arda Turan, Flamengo'yu beklemeye aldı

Arda Turan'dan transfer kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.