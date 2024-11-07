Yunus Akgün, maçın henüz başında Tottenham'ı avladı! Galatasaray'da Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza attı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Premier Lig devi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Yunus Akgün inanılmaz bir gol ile sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

TOTTENHAM'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Bu sezon Kupa 2'de PAOK, RFS, Elfsborg ağlarını sarsan Yunus Akgün, Avrupa'da Tottenham filelerini de sarsmadan geçmedi. Savunmadan seken topa sol çaprazdan gelişene sert vuran Milli futbolcu, takımını maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi.

BURAK YILMAZ'IN ARDINDAN BİR İLK

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.