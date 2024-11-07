SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yunus Akgün, maçın henüz başında Tottenham'ı avladı! Galatasaray'da Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza attı

Yunus Akgün, maçın henüz başında Tottenham'ı avladı! Galatasaray'da Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza attı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 21:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında taraftarı önünde İngiliz devi Tottenham'ı konuk etti. Mücadeleye golle başlayan sarı - kırmızılılar Yunus Akgün'ün muhteşem golü ile 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte üst üste dördüncü maçında fileleri havalandıran milli oyuncu, Burak Yılmaz'ın ardından bir ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Yunus Akgün, maçın henüz başında Tottenham'ı avladı! Galatasaray'da Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza attı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Premier Lig devi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Yunus Akgün inanılmaz bir gol ile sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

TOTTENHAM'I DA BOŞ GEÇMEDİ

yunus

Bu sezon Kupa 2'de PAOK, RFS, Elfsborg ağlarını sarsan Yunus Akgün, Avrupa'da Tottenham filelerini de sarsmadan geçmedi. Savunmadan seken topa sol çaprazdan gelişene sert vuran Milli futbolcu, takımını maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi.

BURAK YILMAZ'IN ARDINDAN BİR İLK

yunus 1

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz Yunus Akgün galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

İngiliz efsaneden şoke eden iddia: Geri dönmesi sürpriz olmaz!

İngiliz efsaneden şoke eden iddia: Geri dönmesi sürpriz olmaz!

Beşiktaş'ın eski yıldızından ilginç karar! Basketbolcu oluyor

Beşiktaş'ın eski yıldızından ilginç karar! Basketbolcu oluyor

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.